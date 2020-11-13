İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? Adı Tekirdağ'daki Şehir Hastanesine verildi

İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adı Tekirdağ Şehir Hasatnesi'ne verildi. Hastanenin adını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır.