İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? Adı Tekirdağ'daki Şehir Hastanesine verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Tekirdağ’da inşaa edilen şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası İsmail Fehmi Cumalıoğlu’nun hayatına dair bilgiler gündeme geldi. Peki, İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir, ne zaman öldü?
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İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adı Tekirdağ Şehir Hasatnesi'ne verildi. Hastanenin adını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır.
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Türk siyasetçi İsmail Fehmi Cumalıoğlu, 1912 yılında Tekirdağ’da dünyaya geldi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Mütehassısı oldu. Samsun Askerî Hastanesi Baştabibliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(XIII) Dönem Kayseri, 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı. İsmail Fehmi Cumalıoğlu 25 Temmuz 1996 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
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1961 yılında Yeni Türkiye Partisi saflarında siyasete atıldı. 1965'te bu partiden, 1973 ve 1977'de Millî Selamet Partisinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. MSP'de Genel Başkan yardımcısı, AP lideri Süleyman Demirel başkanlığında AP-MSP-MHP'nin katılmasıyla kurulan 2. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle partisi kapatıldığında tutuklandı, yargılanarak aklandı. Sonraki yıllarda siyasete dönmedi.