İsmail Ege Şaşmaz yeni yaşını kutladı! Partiye Cemre Baysel de katıldı

Full HD görüyotum

Hakan Aysev sağ gözünden katarakt ameliyatı oldu. Dünya Göz Hastanesi’nde ameliyat masasına yatan ünlü tenor, gözünde uzun süredir devam eden bu rahatsızlığın zamanla ilerlediğini ve yüzde 70 görme kaybına yol açtığını söyledi: “Artık araç kullanırken de zorlanıyordum. Sevgili doktorum Hakan Sivrikaya ‘Hemen ameliyat olman lazım’ dedi. Operasyon başarılı geçti. Şimdi full HD görüyorum. Ve görmek ne güzelmiş, gözlerimiz ne önemliymiş diyorum.”