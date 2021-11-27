İsmail Ege Şaşmaz yeni yaşını kutladı! Partiye Cemre Baysel de katıldı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Aileyle yeni yaş
İsmail Ege Şaşmaz, 28’inci yaşını ailesiyle kutladı. Şaşmaz’a eşi Hande Şaşmaz, kardeşi Aytaç Şaşmaz ile oyuncu sevgilisi Cemre Baysel eşlik etti. Ünlü oyuncu, aile pozuna şu notu yazdı: “Sağlıkla huzurla gelsin yeni yaşım. İyi dilekleriniz için teşekkürler, siz de iyi ki varsınız.”
Full HD görüyotum
Hakan Aysev sağ gözünden katarakt ameliyatı oldu. Dünya Göz Hastanesi’nde ameliyat masasına yatan ünlü tenor, gözünde uzun süredir devam eden bu rahatsızlığın zamanla ilerlediğini ve yüzde 70 görme kaybına yol açtığını söyledi: “Artık araç kullanırken de zorlanıyordum. Sevgili doktorum Hakan Sivrikaya ‘Hemen ameliyat olman lazım’ dedi. Operasyon başarılı geçti. Şimdi full HD görüyorum. Ve görmek ne güzelmiş, gözlerimiz ne önemliymiş diyorum.”
Tribünden destek
◊ UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, Marsilya’yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı izleyenler arasında İzzet Yıldızhan da vardı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan şarkıcı, oğulları Mustafa ve Ali Yuşa ile birlikte tribündeki yerini aldı, son dakikaya kadar takımını destekledi.
Tatlı sevgilim iyi ki doğmuş!
Ünlü oyuncu Meriç Aral, önceki gün 44 yaşına basan sevgilisi Serkan Keskin’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Aral, oyuncuyla çekilmiş romantik pozlarının altına şu notu yazdı: “Canım sevgilim, tatlı sevgilim iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum.” Keskin de kalp emojisiyle karşılık verdi.
Dünyam
Ünlü oyuncu Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’la romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oktay, oyuncuya “Dünyam” dedi.