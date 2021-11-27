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GeriMagazin İsmail Ege Şaşmaz yeni yaşını kutladı! Partiye Cemre Baysel de katıldı
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Magazin
Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 08:35 | 

İsmail Ege Şaşmaz yeni yaşını kutladı! Partiye Cemre Baysel de katıldı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Aileyle yeni yaş

Aileyle yeni yaş

İsmail Ege Şaşmaz, 28’inci yaşını ailesiyle kutladı. Şaşmaz’a eşi Hande Şaşmaz, kardeşi Aytaç Şaşmaz ile oyuncu sevgilisi Cemre Baysel eşlik etti. Ünlü oyuncu, aile pozuna şu notu yazdı: “Sağlıkla huzurla gelsin yeni yaşım. İyi dilekleriniz için teşekkürler, siz de iyi ki varsınız.”
2Full HD görüyotum

Full HD görüyotum

Hakan Aysev sağ gözünden katarakt ameliyatı oldu. Dünya Göz Hastanesi’nde ameliyat masasına yatan ünlü tenor, gözünde uzun süredir devam eden bu rahatsızlığın zamanla ilerlediğini ve yüzde 70 görme kaybına yol açtığını söyledi: “Artık araç kullanırken de zorlanıyordum. Sevgili doktorum Hakan Sivrikaya ‘Hemen ameliyat olman lazım’ dedi. Operasyon başarılı geçti. Şimdi full HD görüyorum. Ve görmek ne güzelmiş, gözlerimiz ne önemliymiş diyorum.”
3Tribünden destek

Tribünden destek

◊ UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, Marsilya’yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı izleyenler arasında İzzet Yıldızhan da vardı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan şarkıcı, oğulları Mustafa ve Ali Yuşa ile birlikte tribündeki yerini aldı, son dakikaya kadar takımını destekledi.
4Tatlı sevgilim iyi ki doğmuş

Tatlı sevgilim iyi ki doğmuş!

Ünlü oyuncu Meriç Aral, önceki gün 44 yaşına basan sevgilisi Serkan Keskin’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Aral, oyuncuyla çekilmiş romantik pozlarının altına şu notu yazdı: “Canım sevgilim, tatlı sevgilim iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum.” Keskin de kalp emojisiyle karşılık verdi.
5Dünyam

Dünyam

Ünlü oyuncu Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’la romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oktay, oyuncuya “Dünyam” dedi.
6İddialı Derin

İddialı Derin

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, iddialı paylaşımlarına yenisini ekledi. 18 yaşındaki Derin'in cesur kıyafetine 10 bin beğeni geldi.
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