İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Instagram'daki tüm fotoğrafları sildi

Survivor Türkiye 2021'de 16. haftanın iletişim ödülü kazanan ünlüler takımında İsmail Balaban annesiyle konuştu. Annesinin, nişanlısı (Gamze Atakan) ile ilgili söylediği sözler İsmail'de deprem etkisi yarattı. Sinir krizleri geçirdiğini söyleyen anne Balaban, "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada, hiçbir şeyini ona hediye etme" dedi.