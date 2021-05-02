İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? Gamze Atakan ve İsmail Balaban'ın annesi arasında yaşananlar merak konusu
İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan, son günlerin en çok merak edilen ve konuşulan isimlerinden biri oldu. İsmail Balaban'ın annesinin yayında söyledikleri ardından gözler Gamze Atakan'a çevrildi. Gamze Atakan ve İsmail Balaban'ın annesi arasında yaşananlar merak edilirken bir yandan da Gamze Atakan'ın hayatı araştırılıyor. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir?
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Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan iletişim oyunu ardından ödülü kazanan takımda yer alan İsmail Balaban annesi ile konuştu. İsmail Balaban ödülün mutluluğunu yaşayamadan annesinin nişanlısı Gamze Atakan'a yönelik sözleriyle sarsıldı. Söz hakkı doğan Gamze Atakan, Acun Ilıcalı'ya ulaştı ancak İsmail Balaban, süre istedi. Peki, İsmail Balaban'ın annesi ve nişanlısı arasında neler oldu? Gamze Atakan kimdir? İşte olayın geçmişi ve iddiaların odağında Gamze Atakan hakkında bilgiler...
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Annesinin 'Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin Geçen haftaya Survivor'da iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban ile annesinin konuşması damga vurdu. Ümmü Gülsüm Balaban, İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan, müstakbel geliniyle ilgi söyledikleriyle hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.
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"Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri İsmail Balaban'ı yıktı.
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İsmail Balaban'ın annesinin "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" dediği yarışmacının nişanlısından flaş bir hamle geldi.Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Gamze Atakan-İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlanmıştı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı. İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsediyor ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu. Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detayları ise netlik kazanmadı.
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Gamze Atakan hakkında bilinenler
Gamze Atakan Antalya Finike'de yaşamını sürdürüyor. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu.