İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? Gamze Atakan ve İsmail Balaban'ın annesi arasında yaşananlar merak konusu

Annesinin 'Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin Geçen haftaya Survivor'da iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban ile annesinin konuşması damga vurdu. Ümmü Gülsüm Balaban, İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan, müstakbel geliniyle ilgi söyledikleriyle hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.