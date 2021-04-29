İsmail Balaban'ın kardeşi Turan Balaban her şeyi anlattı... İsmail Balaban'ın nişanlısından dikkat çeken hamle
Survivor 2021'e İsmail Balaban ve annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın konuşması damga vurdu. 'O kızın adını ağzına alma' diyen anne Balaban'ın sözlerine İsmail Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban açıklık getirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan ünlü isimler aileleriyle konuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan İsmail Balaban önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğradı.
2
Annesinin 'Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri İsmail Balaban'ı şoke etti.
3
Neye uğradığını şaşıran İsmail Balaban ödül alanını terk etti. İsmail Balaban'ın annesinin bu sözleri akıllarda soru işaretti bıraktı. Bu hassas konuda İsmail Balaban'a yardımcı olmak isteyen Acun Ilıcalı, ona bir telefon görüşme hakkı tanıdı. Balaban'a 'Nişanlını aramak ister misin' diye soran Ilıcalı, aldığı cevap karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. 'Nişanlımı değil, annemi aramak istiyorum' diyen Balaban olayın iç yüzünü öğrenmek istediğini söyledi.
4
İsmail Balaban'ın annesinin "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" dediği yarışmacının nişanlısından flaş bir hamle geldi.
5
Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.
6
KARDEŞİ AÇIKLADI: NETİCEDE O BİR ANNE
İsmail Balaban ve annesi arasında geçen konuşma merak konusu oldu ve çeşitli iddialar ortaya atıldı. Dedikoduların önüne geçmek isteyen Turan Balaban yaşananları sosyal medya hesabından anlattı.
7
'Aile içi bir mesele' diyen Turan Balaban şunları söyledi:Dünden bu yana yaşanılan hadise tamamen iki aile arasındaki görüş ayrılıklar ve anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Aylardır evladından uzak olması sebebiyle duygusal yoğunluğu herkesin tahmin ettiği üzere üst seviyede olan annem İsmail ile uzun süredir konuşamadığı için anlık duygular ile hareket etmiş ve bu konuşmaların yayınlanmayacağını düşünerek böyle bir konuşma yapmıştır.
8
YAZILANLAR ONUR KIRICIDIR
Neticede o bir anne ve İsmail sona yaklaşmışken onun kötü hissetmesini, dikkatinin dağılmasını isteyeceğini düşünmek gülünç olur. Yakın çevremizdeki insanlar da zaten olaya vakıflar. Her ne kadar yanlış anlaşılmaya oldukça açık bir durum gibi görünse de karşı tarafı zan altında bırakmaya yönelik veya küçük düşürmek gibi bir çabamız kesinlikle bulunmamaktadır.
9
Özellikle nişanlısı hakkında yazıp çizilen asılsız iddialar ve akla getirilmemesi gereken düşüncelerin seyri bir kadın ve ailesi için onur kırıcıdır. Bunun haricinde kaleme alınan her şey asılsız ve yalan haberdir. Bizler İsmail'in özel hayatı ile gündemde değil de her zaman olduğu gibi performansı ile adından söz edilmesini istiyoruz. Düşüncelerinizi ve meraklarınızı anlamakla birlikte konunun hassasiyetinin dikkate alınmasını ve duyarlı olunması gerektiğini vurgulamak isteriz.
10
Bir konuya daha açıklık getirmek isterim ki; yaşanılan hadiselerin SMS toplamak için yapılmaya çalışılan bir algı ve çalışma olduğuna dair söylemler içindir. Bizler ki zaten oldukça büyük bir aileyiz. Ne kendisinin performansı dışında bir olay ile adının anılmasını, ne ailemizin ne de başka ailelerin bu tarz bir algıyı kabul etmesi mümkün değildir.
11
Acun Medya tarafımıza ulaşmış, konuşulanların yayınlanmaması hakkında bir görüşmemiz olmuştur fakat diğer yarışmacılara haksızlık olacağını ifade etmişlerdir. Diğer yandan diğer yarışmacıların önünde olan bir konuşma olduğu için bu konunun önümüzdeki yarışlarda etkisinin süreceğini ve İsmail'in psikolojik durumunun açıklamasının olmayacağını düşünerek yayınlamaktan başka seçeneklerinin olmayacağını belirtmişlerdir.
12
Bu yüzden ne prim yapmak ne polemiklerin gündeminde olmak ne de algı yaratmaya çalışmaktayız. Gerekli hassasiyeti göstermenizi tekrar rica ederiz.