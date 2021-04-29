İsmail Balaban'ın kardeşi Turan Balaban her şeyi anlattı... İsmail Balaban'ın nişanlısından dikkat çeken hamle

Bir konuya daha açıklık getirmek isterim ki; yaşanılan hadiselerin SMS toplamak için yapılmaya çalışılan bir algı ve çalışma olduğuna dair söylemler içindir. Bizler ki zaten oldukça büyük bir aileyiz. Ne kendisinin performansı dışında bir olay ile adının anılmasını, ne ailemizin ne de başka ailelerin bu tarz bir algıyı kabul etmesi mümkün değildir.