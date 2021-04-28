İsmail Balaban'ın ikizi annesi ve kardeşinin nişanlısıyla ilgili konuştu - Turan Balaban kimdir?
Survivor'da İletişim ödülünde annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle adeta yıkılmıştı. İsmail Balaban'ın ikiziTuran Balaban olayın iç yüzünü anlattı. Kısa sürede gündem olan Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban, Instagram hesabından açıklama yaptı.
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Survivor 2021'de ilginç bir olay yaşandı. İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle konuştu. İletişim ödülü sevinci yarım kalan İsmail Balaban, annesiyle konuşurken nişanlısı hakkında hiç beklemediği şeyler duydu. İsmail Balaban'ın annesiyle yaptığı konuşma sosyal medyada da çok konuşuldu. Survivor'da en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan başpehvlian İsmail Balaban'ın duydukları izleyicileri ve ünlü ismi şok etti.
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Öğrendikleri karşısında büyük bir yıkım yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Tepkiler üzerine açıklamada bulunan Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
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İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi. Bu sözler ardından İsmail Balaban'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
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TURAN BALABAN KİMDİR?
Turan Balaban 3 Ağustos 1987 yılında dünyaya geldi. İkizi İsmail Balaban ile birlikte 2006 yılında güreşle ilgilenmeye başladı.