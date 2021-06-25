İsmail Balaban "Sarı Fırtına" kimdir, kaç yaşında, nişanlısı kim? İşte Survivor şampiyon adayı İsmail Balaban'ınn hayat hikayesi
İsmail Balaban Survivor 2021'de son ikiye kaldı. Aylardır ıssız adada mücadele eden İsmail Balaban'ın şampiyon olup olmayacağı bu akşam belli olacak. Survivor şampiyon adayı İsmail Balaban'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nişanlısı kim? İşte Survivor şampiyon adayı İsmail Balaban'in hayat hikayesi
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"Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, er meydanının yıldızları arasına sayılıyor.
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Gamze Atakan-İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı. Yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahseden İsmail Balaban, evleneceklerini ifade etmişti.
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Gamze Atakan hakkında bilinenler
Gamze Atakan Antalya Finike'de yaşamını sürdürüyor. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu.