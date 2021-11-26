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Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 12:15 | 

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

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1
Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı. Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı... Annesinin gözlerine bakınca bu şarkıcının kim olduğunu bulabildiniz mi?
2
Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.
3
Mabel Matiz, paylaşımlarında üzerinden yıllar geçmiş bu aile fotoğrafına da yer verdi...
4BEN BU ANNENİN OĞLUYUM

"BEN BU ANNENİN OĞLUYUM"

İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...
5
Kırmızı saçları, boncuk mavisi gözleri... Öğrencilerinin çok sevdiği Güliz öğretmen, çok ünlü bir ismin annesi... Yüzüne dikkatli baktığınızda tahmin etmemek mümkün değil!
6
Güliz İncekara, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla kardeş gibi!

İncekara, yüzhatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş!
7
Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:

"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."
8
Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.
9
Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
10AYTEN İPEK

AYTEN İPEK

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.
11
Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.
12LEYLA TATLI

LEYLA TATLI

Türk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses'de bir çok kez annesi ile objektif karşısına geçti.
13BİRSEN DOĞULU

BİRSEN DOĞULU

Sanatçı eşi olan Birsen Hanım'ın iki oğlu da babasının yolundan gitti ve müzik piyasasının aranılan isimlerinden oldu.
14
Birsen Doğulu, "onlar bana eşimin yadigarı" dediği oğulları Ozan ve Kenan Doğulu'yu bir an olsun yalnız bırakmıyor.
15ÇOLPAN İLHAN

ÇOLPAN İLHAN

2014 yılında aramızdan ayrılan ve beyazperdeye uzun yıllar emek veren Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu bir oğul dünyaya getirdi.
16
Oğlu için herşeyi göze alacağını söyleyen İlhan, oyuncu Kerem Alışık'ın en büyük destekçisi.
17İNCİ KUT

İNCİ KUT

İnci Hanım'ın oğlu da bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren bir isim.
18
İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.
19FAHRİYE BAZENCİR

FAHRİYE BAZENCİR

Müziği bir kenara bırakıp sinema filmleri ile adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.
20
Başarılı sanatçı, "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.
21AYLA GÖRGÜN

AYLA GÖRGÜN

Ayla Hanım'ın oğlu yaptığı başarılı programlar ile anılan ünlü bir şovmen.
22
Şöhret Okan Bayülgen ile annesinin ilişkisini etkilemedi.
23NESRİN ORTAÇ

NESRİN ORTAÇ

İlk albümü ile müzik listelerini alt-üst eden ünlü popçunun annesini tanımak hiç de zor değil.
24
Oğlunu konserlerinde yalnız bırakmayan Nesrin Hanım, Serdar Ortaç'ın annesi.
25NEŞE TEVETOĞLU

NEŞE TEVETOĞLU

Neşe Hanım'ın oğlu kendisini dünya çapında kanıtlamış bir isim.
26
Megastar Tarkan'ın annesi olan Neşe Tevetoğlu, oğlunu hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.
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