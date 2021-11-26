İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?
İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...
Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı. Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı... Annesinin gözlerine bakınca bu şarkıcının kim olduğunu bulabildiniz mi?
Kırmızı saçları, boncuk mavisi gözleri... Öğrencilerinin çok sevdiği Güliz öğretmen, çok ünlü bir ismin annesi... Yüzüne dikkatli baktığınızda tahmin etmemek mümkün değil!
Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:
"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."
"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."