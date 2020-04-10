İŞKUR’dan özel bekçi alımı ilanları yayımlandı – Kamuya bekçi alımı ne zaman?
Özel firmalar İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan ilanlarla bekçi alımı yapacağını duyurdu. Bekçi alımı başvurusuna en az ilköğretim mezunu olanlar başvurabilecek. Özel bekçi alımı ilanı ardından kamuya bekçi alımı için de araştırmalar başladı. Peki, kamuya bekçi alımı ne zaman yapılacak?
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Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, Türkiye'nin farklı noktaların istihdam edilecek bekçiler için başvuru ilanı yayımladı. İŞKUR'un açık pozisyonlarda verdiği ilana göre, İstanbul, Ankara, Samsun, İzmir, Tekirdağ, Kayseri, Kocaeli ve Bursa'da bekçi alımı yapılacak. İŞKUR başvurusunda bulunmak isteyenler, kurumun internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bekçi alımı başvurularına müracaat etmek isteyenler İŞKUR'un internet sitesinden faydalanabilirler. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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Bekçi alımı başvuru şartları firmalara göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linke tıklayarak İstanbul, Ankara, Samsun, İzmir, Tekirdağ, Kayseri, Kocaeli ve Bursa için verilen bekçi alımı ilanının detaylarını öğrenebilirsiniz. BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN
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KAMUYA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi. Duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 2020 bekçi alımına yönelik henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.