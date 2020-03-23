İŞKUR’dan Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Kısa Çalışma Ödeneği nedir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının 23 Mart’tan itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıklamıştı. İşverenler, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla Kısa Çalışma Ödeneği başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru işleminin geçerli olması için şartların geçerli olması ve belgelerin tamamlanması gerekiyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği nedir? İŞKUR’dan Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
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1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru süreci başlyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmak isteyenler, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden oluşan toplam 156 elektronik posta adresine bugünden itibaren başvuru yapılabilecek. Başvurunun yapılabilmesi için ilk olarak işletmenin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kısa Çalışma Ödeneği başvuru şartlarını kapsayan şirket online olarak kısa çalışma talep formunu dolduracak.
Kısa çalışma uygulanacak işçilere ilişkin bilgiler sisteme verilecek.
Gerekçeli ve yazılı beyanı, ücret bordroları bildirilecek.
Alınan ve iptal edilen siparişlere ve sözleşmelere ilişkin belgeler hazırlanacak..
Faaliyetin kısmen ya da tamamen durduğuna ilişkin belgeler iletilecek..
İşletme Kısa çalışma kapsamında olduğunu gösteren genel düzenlemeleri, örneğin işletmesini geçici süreyle kapatan İçişleri Bakanlığı genelgesi gibi belgeleri de online ortamda aktaracak..
Yönetimsel kararlar çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerlerinde de, bu durumu anlatan belgeler yeterli olacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Kısa çalışma ödeneğinden maaşının yüzde 60’ını alabilecek çalışanlar için, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması, son 120 gün de hizmet akdine tabii olunması şartı aranıyor. Ancak bu şartlar yumuşatılacak. Meclise bu hafta getirilmesi planlanan düzenlemeyle, 600 gün sınırı450 veya 500 güne çekilecek. 120 gün rakamı da düşürülecek. Böylece daha çok çalışanın maaşlarının kısa çalışma ödeneğinden alabilmesi hedefleniyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma süreleri geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerindeki faaliyeti tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulan tüm işyerleri için başvuru yapılabilecek. Başvuruda herhangi bir sektör ayrımı bulunmuyor. Kreşler de bu kapsamda başvuruda bulunabilecek. Başvurular alındıktan sonra ise, her bir işletme için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneğinden verilecek maaş desteği, çalışan başına, 2020 yılı için 4 bin 414 TL’yi geçemiyor. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılıyor.