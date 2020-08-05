İŞKUR üzerinden okullara güvenlik görevlisi başvurusu yapılacak - İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR? İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.