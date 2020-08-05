İŞKUR üzerinden okullara güvenlik görevlisi başvurusu yapılacak - İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. TYP okullara güvenlik alımı başvuru tarihleri belli oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program çerçevesinde 60 bin kişi bu sektörde istihdam edilmişti. Peki, İŞKUR üzerinden okullara güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP başvurusu hakkında detaylar
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İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik alımı için başvurular, TYP kapsamında gerçekleşecek. TYP özel güvenlik alımı başvuru tarihleri ve şartları İŞKUR üzerinden paylaşılıyor. Güvenlik görevlisine başvuruda bulunacak adaylar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak detayları öğrenebilirler.
Bazı illerde alınacak olan İŞKUR TYP başvurularının ardından mülakatlar yapılırken, bazı illerde ise sadece kura işlemi göz önünde bulundurulacak.
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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TYP İÇİN GENEK KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),