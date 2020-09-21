İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanır? MEB TYP personel alımı başvuru sonuçları
İŞKUR TYP başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İŞKUR TYP başvuruları belirtili tarihler aralığında alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra heyecanla TYP sonuçlarını beklemeye başladılar. Seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacaklar. İşte TYP başvuru ekranı ve sonuçlara dair detaylar
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TYP başvuru sonuçları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden TYP ilanları yayınlandı. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak biliniyor. Bazı ilanlarda ise başvurular 22 Eylül’de sona erecek. Sonuçlara dair detaylar yayınlanan ilanlar ile duyuruldu.
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İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TYP başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacaklar.
Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.