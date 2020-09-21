İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanır? MEB TYP personel alımı başvuru sonuçları

TYP başvuru sonuçları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden TYP ilanları yayınlandı. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak biliniyor. Bazı ilanlarda ise başvurular 22 Eylül’de sona erecek. Sonuçlara dair detaylar yayınlanan ilanlar ile duyuruldu.