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Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 20:25 | 

İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? Güvenlik ve temizlik elemanı alımı başvuru sonuçları bekleniyor

Okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı için, İŞKUR aracılığı ile TYP başvuru işlemleri tamamlandı. İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 2020 TYP sonuçlarına göre başvuru hakkı kazanan adaylar, noter kurası ve liste yöntemiyle belirleniyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçlarıyla ilgili detaylar.

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İŞKUR üzerinden başvuruları gerçekleşen TYP alımında bazı ilanlar için 11 Ağustos, bazı ilanlar için ise 15 Ağustos'ta başvurular tamamlandı. Her yıl ilçe ve il müdürlüklerinin ihtiyacına göre okullara personel alımı yapan MEB, özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım, temizlik gibi alanlarda ilan verdi. Başvuru işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. TYP başvuru sonuçları, başvuru yapılan ilana tıklayarak sorgulanıyor. İşte, ayrıntılar.

2İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYP başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. İŞKUR TYP ilanların başvuruları 11 Ağustos’ta biterken, işlemleri 15 Ağustos’a kadar devam eden ilanlar da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller mayıs ayına kadar çalışabilecekler.

Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanler için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

TYP İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR
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İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

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Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

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