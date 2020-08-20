İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? Güvenlik ve temizlik elemanı alımı başvuru sonuçları bekleniyor

İŞKUR üzerinden başvuruları gerçekleşen TYP alımında bazı ilanlar için 11 Ağustos, bazı ilanlar için ise 15 Ağustos'ta başvurular tamamlandı. Her yıl ilçe ve il müdürlüklerinin ihtiyacına göre okullara personel alımı yapan MEB, özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım, temizlik gibi alanlarda ilan verdi. Başvuru işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. TYP başvuru sonuçları, başvuru yapılan ilana tıklayarak sorgulanıyor. İşte, ayrıntılar.