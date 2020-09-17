İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP sonuçları, Türkiye'nin pek çok ilinde açılan TYP başvurusu sonrasında merakla araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihleri her il için ayrı olan İŞKUR TYP başvurusu için sonuçlar, kura çekiminin tamamlanmasının ardından öğrenilebilecek. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler