İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? MEB personel alımı TYP kura sonuçları

TYP başvuru sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden TYP ilanları yayımlanıyor. Adaylar bu ilanlarda yer alan tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül'dü. Bazı ilanlarda ise başvurular 22 Eylül’de sona erdi. Sonuçlara dair detaylar yayınlanan ilanlar ile duyuruldu.