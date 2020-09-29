İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? MEB personel alımı TYP kura sonuçları
İŞKURTYP kura sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. İŞKUR TYP başvuruları belirtili tarihler aralığında alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı başvuruları eylül ayında alındı. Seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacaklar. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor. İşte detaylar
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TYP başvuru sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden TYP ilanları yayımlanıyor. Adaylar bu ilanlarda yer alan tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül'dü. Bazı ilanlarda ise başvurular 22 Eylül’de sona erdi. Sonuçlara dair detaylar yayınlanan ilanlar ile duyuruldu.
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İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TYP başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller ekim ayında göreve başlayacaklar.
Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.