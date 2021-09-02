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Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 19:43 | 

İŞKUR TYP başvurusu ne zaman? Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte son durum

İŞKUR TYP başvuru tarihleri ile okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. 6 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) başvuru şartları gündeme geldi. Müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, İŞKUR TYP başvuru ilanlarını takip edecekler. İŞKUR, TYP programı ile yeni personellerin istihdamına vesile oluyor. Peki, İŞKUR TYP başvurusu ne zaman? Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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İŞKUR TYP başvurusu ile okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için süreç devam ediyor. Belirli dönemlerde açtığı iş ilanları ile TYP programları için personel alımı gerçekleştiren İŞKUR, profil oluşturma işlemini gerçekleştiren pek çok vatandaşın başvurusunu değerlendirmeye alacak. Peki, İŞKUR TYP iş ilanları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, İŞKUR TYP iş ilanları ve başvuru süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler

İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.

2İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.

1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir. 

2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.

3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.

4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;

"Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.

Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.

Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.

Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.

Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."

5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.

İŞKUR TYP KAYIT EKRANI

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

3İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ile özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik, güvenlik ve çevre temizliği alanında alınacak olan başvurular 2020-2021 dönemi için geçerli olacak.

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik', 'MEB Çevre Düzenlemesi', 'MEB bakım onarım ve temizlik'  seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.

İŞKUR TYP KAYIT EKRANI

4TYP BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR

TYP BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

5

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

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