İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP MEB güvenlik ve temizlik görevlisi kura sonuçlarında son durum
İŞKUR TYP kura sonuçları ile çeşitli pozisyonlara başvurularını yapan adaylar isim listesini öğrenecek. Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından başlatılan Toplum Yararına Programlar kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi gibi MEB başvurularını yapanlar sonuçlar için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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İŞKUR TYP sonuçları başvuruları yapan adayları yakından ilgilendiriyor. ogramda belirli dönem destek veriliyor. Başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde alımı yapılan TYP başvuruları , İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden gerçekleşti. İstanbul'daki okullara temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri için 6 bin kontenjan verildi. İŞKUR TYP ilan sonuçları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden sorgulanacak.
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İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
Örneğin; Adana Seyhan başvuruları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.