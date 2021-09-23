İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB TYP kura sonuçları sorgulama
İŞKUR TYP sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.’ demişti. Başvuruların ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İŞKUR TYP sonuçları ile ilgili yapılan açıklamalar yoğun ilgi görüyor. En son Kütahya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kuranın 22 Eylül’de 14:00-15:00 saatleri arasında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Beylerbeyi Toplantı Salonunda yapılacağı duyuruldu. TYP ilan sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. İşte detaylar
2
İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
En son Kütahya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kuranın 22 Eylül’de 14:00-15:00 saatleri arasında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Beylerbeyi Toplantı Salonunda yapılacağı duyuruldu.
Örneğin; Adana Seyhan başvuruları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.