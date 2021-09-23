MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB TYP kura sonuçları sorgulama
GeriGündem İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB TYP kura sonuçları sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 11:11 | 

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB TYP kura sonuçları sorgulama

İŞKUR TYP sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.’ demişti. Başvuruların ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İŞKUR TYP sonuçları ile ilgili yapılan açıklamalar yoğun ilgi görüyor. En son Kütahya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kuranın 22 Eylül’de 14:00-15:00 saatleri arasında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Beylerbeyi Toplantı Salonunda yapılacağı duyuruldu. TYP ilan sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. İşte detaylar

2İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

En son Kütahya Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kuranın 22 Eylül’de 14:00-15:00 saatleri arasında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Beylerbeyi Toplantı Salonunda yapılacağı duyuruldu.

Örneğin; Adana Seyhan başvuruları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI

TYP’ye başvuracak katılımcıların,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz durumunda olmaları ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık dönemde işsiz olması,

En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;

Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç);

Emekli, malul aylığı almamaları;

Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak (TYP hariç);

Türk Vatandaşı olmaları;

Başvuru yapılan ilçede ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi