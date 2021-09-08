İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB hizmetli alımı başvurularında son durum
İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan TYP başvuruları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 872 personel alımı müjdesini vermişti. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamalarını araştırmaya başladılar Peki, MEB hizmetli alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İŞKUR TYP sonuçlarında son durum yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.’ demişti. İŞKUR üzerinden açılan ilanlarda başvurular eylül ayı içerisinde sona erdi. TYP ilan sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor.
2
İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
Örneğin; Adana Seyhan başvuruları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.