MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB hizmetli alımı başvurularında son durum
GeriGündem İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB hizmetli alımı başvurularında son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 13:56 | 

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB hizmetli alımı başvurularında son durum

İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan TYP başvuruları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 872 personel alımı müjdesini vermişti. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamalarını araştırmaya başladılar Peki, MEB hizmetli alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İŞKUR TYP sonuçlarında son durum yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.’ demişti. İŞKUR üzerinden açılan ilanlarda başvurular eylül ayı içerisinde sona erdi. TYP ilan sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor.

2İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Örneğin; Adana Seyhan başvuruları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi