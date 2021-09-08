İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? MEB hizmetli alımı başvurularında son durum

İŞKUR TYP sonuçlarında son durum yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.’ demişti. İŞKUR üzerinden açılan ilanlarda başvurular eylül ayı içerisinde sona erdi. TYP ilan sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor.