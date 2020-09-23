İŞKUR TYP kura sonuçları 2020 sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.



İŞKUR TYP kura sonuçları her il ve ilçenin kendi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Dolayısıyla başvuru yapılan il veya ilçenin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi takip edilerek sonuçlar öğrenilebilecek.