İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB TYP aracılığı ile okullara personel alımı yapıyor!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,



Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,



Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



Noter kurası yöntemi,



Liste yöntemi,



Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.



Kadınlar,



35 yaş üstü bireyler,



Engelliler,



Eski hükümlüler,



Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,