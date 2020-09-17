İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? MEB TYP aracılığı ile okullara personel alımı yapıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapacak olan hizmetli ve güvenlik görevlisi alımında gözler TYP başvurularında. İŞKUR'un okullara yapacağı güvenlik, temizlik ve çevre düzenleme personeli alımı için başvurular, araştırılmaya edilmeye devam ediyor. Peki, TYP başvurusu nasıl yapılır?
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Okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı, okulların eğitim faaliyetlerine başlamasına kısa bir süre kalması ile birlikte merak edilen konulardan oldu. Bu kapsamda bilgi almak isteyen vatandaşlar son günlerde sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2020 TYP başvurularında son durum...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Yakında başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi öncesi TYP ilanları İŞKUR tarafından yayımlandı. 9 ay boyunca programdan yararlanarak iş imkanından faydalanmak isteyenler başvurularını ALO 170 iletişim hattı üzerinden telefon marifetiyle veya İŞKUR internet sayfası üzerinden online olarak yapabilecekler.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,