İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte TYP personel alımı iş ilanları

TYP alımı iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanıyor. MEB tarafından güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 11 Ağustos’a kadar devam edecek. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.