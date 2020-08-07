İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İşte TYP personel alımı iş ilanları
İŞKUR TYP alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Toplum Yararına Programlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. İşte TYP alımı ilanları…
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TYP alımı iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanıyor. MEB tarafından güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 11 Ağustos’a kadar devam edecek. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
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İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor. MEB TYP alımlarında son başvuru tarihi 11 Ağustos.