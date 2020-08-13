İŞKUR TYP başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TYP ile personel alımı yapacak!

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.



1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.



2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.



3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.



4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;



"Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.