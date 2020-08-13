İŞKUR TYP başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TYP ile personel alımı yapacak!
İŞKURTYP başvuruları ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine alımı gerçekleştirilecek temizlik ve güvenlik personeli için müracaatlar devam ediyor. Toplam 556 ilan yayımlayan MEB, ilçe ve il müdürlüklerinin ihtiyacına göre personel alımı gerçekleştirecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları nasıl ve ne zaman yapılabilecek? İşte, Türkiye'nin pek çok ilçesinde gerçekleştirilecek olan İŞKUR TYP personel alımı başvurusu için merak edilen bazı bilgiler
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İŞKUR TYP başvuru işlemi, profil oluşturma işlemini tamamlayan vatandaşlar tarafından yapılabilecek. MEB tarafından yayımlanan ilanlara internet üzerinden başvurabilecek olan vatandaşlar, bu konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuru işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, başvuru süreci hakkında tüm detaylarİŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ile özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik, güvenlik ve çevre temizliği alanında alınacak olan başvurular 2020-2021 dönemi için geçerli olacak.
İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik', 'MEB Çevre Düzenlemesi', 'MEB bakım onarım ve temizlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.
Ya da tüm ilanları görmek istiyorsa, başvuru il ve ilçesini seçip ara butonuna basabilecek.
İŞKUR TYP başvurusu öncesi profil oluşturmak önemli bir koşul olacak. Bu koşulu yerine getirmek için şu aşamaları tamamlamak gerekecek;
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İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.
2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.
3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.
4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;
"Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.
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Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.
Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.
Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.
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Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.
Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."
5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.