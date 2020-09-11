İŞKUR TYP başvuru ekranı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TYP başvuruları 2020 nasıl yapılır?
İŞKUR TYP başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devam ediyor. Toplum Yararına Program kapsamında temizlik ve güvenlik personeli için müracaatlar esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, TYP İŞKUR başvuru ekranı ilan detayları gündeme geldi. İŞKUR TYP başvuru formuyla alınacak olan başvuruların ardından, noter kurası çekilecek. Peki, TYP başvuruları 2020 nasıl yapılır? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR TYP başvuru ekranı ve başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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İŞKUR TYP alımı 2020 yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ilgi görüyor. Güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanan TYP ilanları için katılımcıların bireysel üye olarak İŞKUR ekranına giriş yapması gerekiyor. Başvuru işlemleri https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 üzerinden yapılacak. İl, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler girilerek müracaatlar tamamlanıyor. MEB güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı başvurularının 21 Eylül'den önce açıklanması ön görülüyor.
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İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.
2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.
3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.
4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;
"Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.
Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.
Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
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Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.
Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.
Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."
5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.
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ZONGULDAK'TA İMZALAR ATILDI
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu( İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş arasında 'Toplum Yararına Program' kapsamında imzalar atıldı.
Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda asgari ücret ile 66 adet temizlik personeli ile 38 adet güvenlik personelinin çalıştırılması ile ilgili protokol imzalandı. Katılımcılar 2020 yılı içerisinde 'Toplum Yararına Program' (TYP) kapsamında 23 Eylül ile 22 Haziran tarihleri arasında haftada 6 gün Pazartesi ve Cumartesi günleri arasında olacak şekilde çalıştırılacağı açıklandı.
Başvurular sadece https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak olup Kurum Birimlerinden ve Hizmet Noktalarından başvuru kabul edilmeyeceği söylendi. Başvurular ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacak. Başvurular sonrasında işe alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecek. Kuralarda sadece Milli Eğitim yetkilileri ve Noter hazır bulunacak olup katılımcı kabul edilmeyecek.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk katını aşması halinde yani 2020 yılı için 3 bin 480 TL., söz konusu adreste oturan kişiler TYP katılamayacak.
Her haneden sadece bir kişi TYP katılımcısı olabilecek.