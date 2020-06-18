İŞKUR sosyal çalışma programı başvurusu ne zaman? Sosyal çalışma programı başvuru şartları
Her yıl üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinde çalışabilmesine olanak sağlayan İŞKUR Sosyal Çalışma Programı bu yıl da başvuruya açılacak. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirmelerini sağlayan bir program. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvuru şartları neler?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Üniversite öğrencilerine iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP) başvurular başladı. Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir. Sosyal Çalışma Programına İŞKUR internet sitesinde ilan edildiği tarihten başlamak üzere 4 gün süreyle başvuru yapılabilir.
2
Abone Ol
Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.
3
Abone Ol
Sosyal Çalışma Programına kimler katılamaz?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)
18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.
Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.
Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.
Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)
Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.
2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.
04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bağlı olmayan üniversitelerin öğrencileri (K.K.T.C. ve yurtdışındaki üniversiteler)
4
Abone Ol
Sosyal Çalışma Programına başvurmak için hangi evraklar istenir?
Sosyal Çalışma Programına başvurular internet üzerinden gerçekleştirileceğinden öğrencilerden herhangi bir evrak istenmez. Ancak başvuru aşamasında sorunla karşılaşan öğrencilerden durumlarını ispatlayıcı belge istenir. Örneğin başvurduğu tarihte aktif lisans öğrencisi kaydı olan kişinin, sistemden öğrenci olunmadığına dair bir hata alarak başvurusunun yapılamaması durumunda başvuru süresi içinde İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine aktif öğrencilik kaydını ispatlayıcı belge getirmesi gerekmektedir. Kişinin başvurduğu tarihte herhangi bir sigortalılık kaydı olmamasına rağmen sistemden "Çalışıyor"uyarısı sebebiyle başvurusunun alınamaması durumunda ise herhangi bir belge getirmeden doğrudan İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine müracaat etmesi yeterlidir. Ayrıca alınan hatanın ekran görüntüsünün ilgili personele cep telefonu ekranından gösterilmesi veya mail yoluyla iletilmesi hatanın çözümünü hızlandıracaktır.