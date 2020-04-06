İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ne zaman? 14 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı. 26 Mart-1 Nisan 2020'de tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu gelişmenin ardından başvuruları İŞKUR'un online sistemi üzerinden alınan 14 bin sürekli işçi istihdamında kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR sürekli işçi alımı kurası ne zaman? 14 bin işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Sağlık Bakanlığı'nın temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı ile aşçı kadrolarında görevlendireceği 14 bin sürekli işçi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Online ortamda İŞKUR sitemi üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura çekim tarihi hakkında araştırma yapıyor. Başvuruların 30 Mart 2020 itibariyle sonlanmasının ardından bugün de ÖSYM'nin 18 bin sağlık personelini yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise alınacak 14 bin personelin kura çekimi bekleniyor. İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası hakkında merak edilenler...
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İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilen başvuru sonuçları hakkındaki bekleyiş başladı. Bakanlığın taşra teşkilatlarına, temizlik görevlisi ve özel güvenlik gibi branşlarda yapılacak alımlarda, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
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Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı kadrolara ilişkin başvurular 26-30 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirildi.
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İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere göre alımlar il düzeyinde karşılanacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
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KURA ÇEKİMİ ORGANİZE EDİLECEK
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 8 Nisan 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak olan çekiliş sonrası açıklanacak.
Kura sonuçlarının noter onaylarının tamamlanması ve listelerin derlenip online sisteme yüklenmesinin ardından 9,10,11 Nisan tarihleri içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.