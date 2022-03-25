SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ için işaret edilen tarih: SAĞLIK BAKANLIĞI işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru için verilen sürenin dolmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.
Sağlık Bakanlığı kura ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kura çekiminin Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.