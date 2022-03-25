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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ için işaret edilen tarih: SAĞLIK BAKANLIĞI işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından adayların kadroya alınması için gerekli olan kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan işçi adayları, Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihini araştırıyor. https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada "Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir." denildi. Peki, SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

1/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ için işaret edilen tarih: SAĞLIK BAKANLIĞI işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru için verilen sürenin dolmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.

2/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ için işaret edilen tarih: SAĞLIK BAKANLIĞI işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak

Sağlık Bakanlığı kura ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kura çekiminin Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.

3/4SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ için işaret edilen tarih: SAĞLIK BAKANLIĞI işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak
4/4PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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