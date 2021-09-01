İŞKUR okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR TYP başvuru detayları
İŞKURokullara hizmetli alımı ile ilgili araştırmalar hızlandı. İŞKUR üzerinden alınan TYP başvuruları yakından takip ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze başlayacağının açıklanmasının ardından eleman alımı ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 872 personel alımı müjdesini verdi. Peki, İŞKUR okullara hizmetli alımı ne zaman yapılacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB personel alımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.’ dedi. Daha önce MEB’e yapılan alımlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. İşte İŞKUR TYP iş ilanları sorgulama sayfası
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OKULLARA HİZMETLİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.’ dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirtti.
Aşağıdaki link üzerinden güncel İŞKUR TYP iş ilanlarını takip edebilirsiniz.
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.