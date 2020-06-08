İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek?
Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL sağlanacak destek kapsamında, ödemeleri yapılan İŞKUR nakdi ücret desteği için ödeme tarihi merak konusu oldu. Bu kapsamda ödeme alacak binlerce kişi ödemelerin hesaplarına yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen ödemenin ne zaman yapılacağı, söz konusu ödemeden yararlanacak vatandaşların merak konusu olmuştu. İşte, 'İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?' ve 'Ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek?' sorularının yanıtı...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için uyguladığı nakdi ücret desteği ödemeleri, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele süreci kapsamında çalışanların ücretsiz izinde bulundukları süre boyunca kullanılan hesaplarına yatacak olan ücretsiz izin parası, 1.177 TL olarak belirlenmişti.
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Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.
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İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçtiğimiz aylarda nakdi ücret desteği ile ilgili yapmış olduğu açıklama;
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Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8’inden itibaren ödenecek.
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Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, “Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız.” sözleriyle açıklık getirdi.
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Bakan Selçuk, “Koronavirüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1.177 TL gelir desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.