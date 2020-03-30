İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği şartları nedir ve ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği işverenler için destek niteliği taşıyacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı uygulamaya göre kısa çalışma ödeneği başvurusu yapan kurumlarda işçiler her ayın 5'inde çalışmadıkları günün maaşını çekebilecek. Kısa çalışma ödeneği destek başvurusundan sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da yararlanabilecek. Bu durumda çalışanın genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Kısa çalışma, ödeneği başvurusu için işverende çalışan sayısı şartı aranmayacak? Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar ödenecek? İşte, kısa çalışma ödeneği şartları ve ne zaman hesaplara yatırılacağı ile birlikte başvuru detayları



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER



İşverenlere destek olabilmek amacıyla kısa çalışma ödeneği desteği verecek olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Mart tarihinde başlayan başvuru işlemlerini kabul etmeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği başvurusu, bir işyeri faaliyetini 3'te 1 azalttıysa veya kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurduğu takdirde uygulanıyor.



Kısa çalışma ödeneği başvurusu için bazı kriterleri karşılamak gerekiyor. 3 aydan fazla süre yararlanılamayacak olan kısa çalışma ödeneği desteği, işçilerin tamamı için de kullanılabilecek. Kısa çalışma ödeneği desteğinden yararlanabilmek için işletmenin çalışan sayısı konusunda herhangi bir kriter yer almıyor.



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