İŞKUR IBAN kaydetme nasıl yapılır? İşte İŞKUR IBAN kaydetme ve güncelleme ekranı
İŞKUR IBAN kaydetme ve güncelleme ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan ekonomik destekleri İŞKUR üzerinden alan vatandaşların IBAN numaralarını sisteme girmeleri gerekiyor. İŞKUR üzerinden IBAN kaydetmek için öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor.
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İŞKUR giriş ile vatandaşlar birçok işlemlerini halledebiliyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen bazı ekonomik destekler bu sistem üzerinden sağlanıyor. Vatandaşların ödemeleri alabilmeleri için güncel IBAN bilgilerini sisteme girmeleri gerekiyor. İşte IBAN güncelleme ve kaydetme ekranı
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İŞKUR IBAN KAYDETME NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden IBAN kaydetmek için öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra çıkan ekran üzerinden, “IBAN Bilgilerinizi Girmek veya Güncellemek için Tıklayınız.” sekmesine giriniz.İŞKUR IBAN KAYDETME VE GÜNCELLEME-TIKLAYINIZ
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Daha sonra aşağıdaki metin için, “Okudum ve kabul ettim” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Kendinize ait IBAN numarasını hatasız kayıt etmeniz halinde, ödemeniz bu hesaba EFT veya havale edilmek suretiyle yapılacaktır. IBAN numarasının girilmediği durumlarda ödemeler; PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır. Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir. IBAN numarasının başkasına ait olması veya hatalı girilmesi halinde adınıza yapılan EFT karşı bankaca 10 iş gün içerisinde kuruma geri iade edilecektir, buna bağlı olarak Ödemeniz kuruma bildirim süresinden 2 iş günü sonra PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır. Sisteme kayıtlı iletişim bilgilerini doğruluğunu beyan eder, bütün bildirimlerin şahsıma yapılmış olduğunu kabul ederim.