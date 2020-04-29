İŞKUR IBAN kaydetme nasıl yapılır? İşte İŞKUR IBAN kaydetme ve güncelleme ekranı

Daha sonra aşağıdaki metin için, “Okudum ve kabul ettim” sekmesine tıklamanız gerekiyor.

Kendinize ait IBAN numarasını hatasız kayıt etmeniz halinde, ödemeniz bu hesaba EFT veya havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

IBAN numarasının girilmediği durumlarda ödemeler; PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır.

Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.

IBAN numarasının başkasına ait olması veya hatalı girilmesi halinde adınıza yapılan EFT karşı bankaca 10 iş gün içerisinde kuruma geri iade edilecektir, buna bağlı olarak Ödemeniz kuruma bildirim süresinden 2 iş günü sonra PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır.

Sisteme kayıtlı iletişim bilgilerini doğruluğunu beyan eder, bütün bildirimlerin şahsıma yapılmış olduğunu kabul ederim.