İŞKUR 2020 TYP başvuru ekranı: TYP başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
İŞKUR TYP alımı başvuru ilanları İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güvenlik, çevre düzenlemesi, temizlik personeli gibi birçok alanda alımı yapılacak olan TYP alımlarında müracaatlar esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Program dahilinde çalışacak adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki, 2020 TYP başvuru şartları neler? İşte, TYP başvuru ekranı ve başvuru işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Toplum Yararına Program projesi kapsamında okullarda temizlik ve güvenlik alanları için başvurular takip ediliyor. Yakında başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi öncesi TYP ilanları İŞKUR tarafından yayımlandı. 9 ay boyunca programda yararlanarak iş imkanından bulunmak isteyenler başvurularını ALO 170 iletişim hattı üzerinden telefon marifetiyle veya İŞKUR internet sayfası üzerinden online olarak yapabilecekler. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
Kadınlar,
35 yaş üstü bireyler,
Engelliler,
Eski hükümlüler,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,
4
Abone Ol
DÜZCE'DE 599 KİŞİ ALINACAK
Toplum Yararına Program projesi kapsamında Düzce Valiliği, okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik alanlarında işçi alımı yapılacağını duyurdu. 599 personelin alınacağı projeye başvurular 14-18 Eylül tarihleri arasında alınacak.
5
Abone Ol
Düzce Valiliği, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında toplamda 590 kişiye yönelik 9 aylık Toplum Yararına program düzenleneceğini duyurdu. Covid-19 pandemisi nedeniyle kurumdan başvuru alınmayacağı belirtilen açıklamada, projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularını 14-18 Eylül tarihleri arasında; ALO 170 iletişim hattı üzerinden telefon marifetiyle veya İŞKUR internet sayfası üzerinden online olarak yapabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda programda çalışacak olan personellere asgari ücret üzerinden aylık olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik işleri içinde 9 kişiye yönelik 6 ay süreli çalışanda alınacak.
Program dahilinde çalışacak adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak kura ile seçilecek.