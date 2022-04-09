İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Günlük su kesintisi programına göre, Beykoz, Kağıthane, Maltepe, Sultanbeyli ve Silivri ilçelerine su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Akbaba Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.04.2022 10:15
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Hürriyet Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.04.2022 10:56
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Feyzullah Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.04.2022 08:01
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Battalgazi Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
09.04.2022 11:41
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Çayırdere Mah
Arıza Sebebi
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
09.04.2022 11:48
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.