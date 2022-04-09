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İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek?

#Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İski

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Günlük su kesintisi programına göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

1/3İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek

Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Günlük su kesintisi programına göre, Beykoz, Kağıthane, Maltepe, Sultanbeyli ve Silivri ilçelerine su verilemeyecek.

2/3İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

3/3İSKİ su kesintisi programı: Sular ne zaman gelecek

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Akbaba Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.04.2022 10:15

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Hürriyet Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.04.2022 10:56

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Feyzullah Mah,Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.04.2022 08:01

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Battalgazi Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

09.04.2022 11:41

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Çayırdere Mah

Arıza Sebebi

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

09.04.2022 11:48

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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