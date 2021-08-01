Işın Karaca vergi borcunu kapatmaya çalışıyor

Karaca, sahnelerin açılma-sıyla borcunun 200 bin lirasını ödedi. Sanatçı, bütün vergi borçlarını kapatmak için yıl sonuna kadar sahne çalışmalarına aralıksız devam edecek.
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2 aydır birlikteler
“Elimi Bırakma” ve “Sol Yanım” dizileriyle tanınan Emre Bey, gönlünü meslektaşı Sude Zülal Güler’e kaptırdı. İki genç, 2 aydır birlikte. Arkadaş ortamında tanışan sevgililer, ilk tatillerini geçen hafta Bodrum’da yaptı.
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Romantik çift
Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir’e romantik bir jest yaptı. Şarkıcı, oyuncu sevgilisini Kapadokya’ya, Hollywood yıldızı Nicolas Cage’in de kaldığı, dünyanın en romantik oteli seçilen Argos in Cappadocia’ya götürdü. Koç, 3 geceliğine tuttuğu odaya 3 bin 600 dolar ödedi. İçinde kendine ait özel havuzu bulunan odada kalan çift, sabah saatlerinde de balona binerek gün doğumunda romantik anlar yaşadı.
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Alkışlanacak hareket
Yonca Evcimik, Bodrum-Turgutreis’te bulunan boş arsasına sokak hayvanları için barınak yaptırmaya karar verdi. Mimar bir arkadaşına proje çizdiren ünlü şarkıcı, bu ay minik kalpler için çalışmalara başlayacak. Hayvansever sanatçı, geçtiğimiz günlerde de ses telleri kesilen bir köpeği sahiplenmişti.
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Oyunun başarısı yeni projeler getirdi
Begüm Birgören, Oya Başar’la başrolünü paylaştığı, kapalı gişe sahnelenen “Plastik Aşklar” oyununun başarısının tadını çıkarıyor. Çok sayıda sinema filmi teklifi alan ve BluTV’ye 8 bölümlük mini bir dizi çeken ünlü oyuncu, yeni sezonda da sürpriz bir projeyle ekranda olacak.
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Öykü’nün yükselişi
Öykü Gürman, eylül ayında yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ayrıca iki sinema ve bir reklam filmi için anlaşma yapan Gürman, yeni sezonda adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Müzik çalışmalarına da devam eden Öykü Gürman, bir yandan da YouTube kanalı için videolar çekecek.