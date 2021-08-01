Işın Karaca vergi borcunu kapatmaya çalışıyor

Öykü’nün yükselişi Öykü Gürman, eylül ayında yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ayrıca iki sinema ve bir reklam filmi için anlaşma yapan Gürman, yeni sezonda adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Müzik çalışmalarına da devam eden Öykü Gürman, bir yandan da YouTube kanalı için videolar çekecek.