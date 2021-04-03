Işın Karaca kimdir ve kaç yaşında? İşte ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın hayatı ve biyografisi

IŞIN KARACA KİMDİR? Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca , 7 Mart 1973 tarihinde . Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya geldi. Londra'da doğan Işın Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzik hayatını Londra IV King Edward Okulu'nda Tiyatro okurken de sürdürdü. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner KIVANÇ ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu var. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği oldu. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi. Sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktaladı. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi.