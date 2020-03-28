Işın Karaca isyan etti: Sanırım bunlara corona virüs uğramıyor

Biz döndüğümüzde karantina yoktu. Resmi bir bildirim gelmemişti. Biz gittiğimizde hiçbir yer kapalı değildi. Biz döndükten 5 gün sonra oldu her şey. Buna rağmen biz yurt dışından döndükten sonra kendimizi karantinaya aldık. Çin'de patladığı andan itibaren bütün önlemlerin alınması için en başta koşan insanım ben.