Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş arasındaki at krizi çözüldü

“Demet beni mutlu etmek için arkadaşlarım Örfi (Bilgin) ile Tuğrul’u çağırdı. Parti yapmadık. Pasta kesip gittiler. Işın’la Demet de zaten telefonda konuşuyordu.”



Işın Karaca, yakın dostu Demet Akalın’a küstüğü iddiası için “Doğru değil” dedi.