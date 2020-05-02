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Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 08:34,

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş arasındaki at krizi çözüldü

IŞIN Karaca ile 7 ay önce boşandığı eski eşi Tuğrul Odabaş arasındaki “at krizi” çözüldü.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Ünlü çiftin ayrılmasına, Tuğrul Odabaş'ın at tutkusunun ve Işın Karaca’ya pahalı atlar aldırmasının yol açtığı öne sürülmüştü. İkili arasında devam eden kriz, Demet Akalın ve Okan Kurt’un devreye girmesiyle sona erdi.

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Kurt, eski eşler arasındaki alacak verecek davasının tatlıya bağlandığını söyledi:

“45 gündür bu meseleyle uğraşıyoruz. Toplam 13 at vardı. 8’i boşanma aşamasında satıldı. Tuğrul, Işın’ın parasını hesabına yolladı. Geriye 4 at ile 1 tay kaldı. Onlara da bilirkişi tarafından fiyat biçildi. Atlar Tuğrul’da kaldı, Işın payına düşen parayı aldı.”

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Okan Kurt, doğum günü partisine Tuğrul Odabaşı’nı çağırdıkları için Işın Karaca’nın kendisine ve Demet Akalın’a küstüğü haberlerine de yanıt verdi...

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“Demet beni mutlu etmek için arkadaşlarım Örfi (Bilgin) ile Tuğrul’u çağırdı. Parti yapmadık. Pasta kesip gittiler. Işın’la Demet de zaten telefonda konuşuyordu.”

Işın Karaca, yakın dostu Demet Akalın’a küstüğü iddiası için “Doğru değil” dedi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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