Işın Karaca ile evliliği olaylı sona eren Tuğrul Odabaş: Ağlayan biri değildim ama çok ağladım

Tuğrul Odabaş ve Işın Karaca’nın 3 yıllık evlilikleri 2019’da tek celsede anlaşmalı olarak sona erdi. Sürpriz ayrılık herkesi şaşırtırken en çok merak edilen de boşanma sebebi oldu. Işın Karaca’nın ayrılıktan kısa süre sonra Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlaması ise akıllara ‘ihanet’ iddiasını getirdi.Ayrılık hakkında sessiz kalmayı tercih eden Tuğrul Odabaş önceki Nişantaşı’nda görüntülendi. Biten evliliği hakkında konuşmamakta kararlı olduğunu dile getiren Odabaş, “Konuşunca haklı olmuyorsun. Türk örf ve annelerine göre ölenin arkasından konuşulmaz, karı-kocanın arkasından da konuşulmaz. Benim birçok cevabım olabilir, cevap verebilirim ama yapmayacağım. Geride küçük bir çocuk var. Sadece saygı duyarım, susarım!”
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SABAH 5’TE KALKIP ÇOCUĞUN KAHVALTISINI ETTİRİYORDUM
Işın Karaca’ya kırgın olduğunu dile getiren Tuğrul Odabaş, “Boşanmamızın ardından söylenen birçok söze kırgınım, tembellikle suçlandım, böyle bir şey olabilir mi? Karşı tarafı kıracak bir şey söylemem. Sabah 5’te kalkıyordum, çocuğun saçını tarıyor, kahvaltısını ettiriyor, okula gönderiyordum, boşandıktan sonra da hakkımda söylenen sözlere çok kırıldım!” dedi.Tuğrul Odabaş, Işın Karaca ile yaptıkları at yatırımlarının zarar etmesi nedeniyle ayrıldıkları iddialarının da doğru olmadığını söyledi: “Kimseye at aldırmadım, boşanma sonrasında ortaya bir söz atıldı, ben birine ‘Pahalı atları Işın’a aldırıyorum!’ diye gülücüklü mesaj atmışım. Böyle bir şey yok. Ben at almıyor, satıyordum. Işın’la ortak aldığımız attan doğan kısrakları sattık, para da kazandık.”
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MİA BENİ GÖRMEK İSTERSE ÇOK SEVİNİRİM
Odabaş, ayrıldığı eşinin kızı Mia’yı görüp görmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Zaman geçtikçe sevdiğini görmemeye alışıyor. Büyür de beni görmek isterse mutlu olurum. Mia’yı çok seviyor ve üzülüyordum. Erkek adam ağlamaz diye bir şey yok, erkekler ağlarmış bunu da gördüm, ben ağlayan biri değildim, çok ağladım.”
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Mesaj olayı yalan
Tuğrul Odabaş, “İzmirli bir kızla görüştüğüm, ona gülücüklü mesaj gönderdiğim söylendi, bu da yanlış bilgi. Bütün çevrem evliliğim boyunca eşime son derece sadık olduğuma şahittir. Gülücük göndermek gibi payeler asla vermem. Çizgim bellidir. Eski eşim de bunu çok iyi bilir” dedi.