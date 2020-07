Işın Karaca ile evliliği olaylı sona eren Tuğrul Odabaş: Ağlayan biri değildim ama çok ağladım

SABAH 5’TE KALKIP ÇOCUĞUN KAHVALTISINI ETTİRİYORDUM Işın Karaca’ya kırgın olduğunu dile getiren Tuğrul Odabaş, “Boşanmamızın ardından söylenen birçok söze kırgınım, tembellikle suçlandım, böyle bir şey olabilir mi? Karşı tarafı kıracak bir şey söylemem. Sabah 5’te kalkıyordum, çocuğun saçını tarıyor, kahvaltısını ettiriyor, okula gönderiyordum, boşandıktan sonra da hakkımda söylenen sözlere çok kırıldım!” dedi.Tuğrul Odabaş, Işın Karaca ile yaptıkları at yatırımlarının zarar etmesi nedeniyle ayrıldıkları iddialarının da doğru olmadığını söyledi: “Kimseye at aldırmadım, boşanma sonrasında ortaya bir söz atıldı, ben birine ‘Pahalı atları Işın’a aldırıyorum!’ diye gülücüklü mesaj atmışım. Böyle bir şey yok. Ben at almıyor, satıyordum. Işın’la ortak aldığımız attan doğan kısrakları sattık, para da kazandık.”