Işıl Reçber’in düştüğü tuzak

Ama binde, milyonda bir dahi olsa böyle bir ihtimal var.

Kendisi iyi ama Rüştü hastanelik oldu. Daha 46 yaşında, sporcu, aslan gibi adam. Eminim atlatacaktır.



Fakat atlatsa bile, hastalığın ciğerlerde “buzlu cam” tabir edilen bir kalıntı bıraktığından söz ediliyor.



Belki o kalacak, yarın öbür gün yaşlılığında başka bir hastalıkla mücadelesinde Rüştü’yü zayıf kılacak...