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İşgal iddiası doğru mu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı...
Avrupa'nın doğu sınırındaki gerilim, Putin'in 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana devam ediyor. Moskova'nın bölgeden yeniden güç toplaması ve askeri yığınak yapmasından sonra benzer senaryonun Ukrayna ile yaşanacağı iddiaları gündemden düşmüyor.
Rusya ise iddiaları ısrarla reddetse de Devlet Başkanı Putin Ukrayna konusunun 'kırmızı çizgileri' olduğuna dikkat çekmişti. ABD Başkanı Biden ise 'Kimsenin kırmızı çizgisini kabul etmeyeceğim' diyerek restini çekmiş ve Ukrayna'ya destek mesajı vermişti.
İstihbarat kaynaklarının bölgeye geçtiğimiz ay içinde ulaştığını söylediği bir tabur Rus askeri, Rusya'nın Voronezh kenti yakınlarındaki Pogonovo'da kamp kurarken görüntülendi.
50 RUS TABURU SINIRDA, DİĞER 50 HIZLA TOPLANIYOR
Görüntülerde her ne kadar 50 Rus taburunun olduğu görünse de diğer 50'nin de hızla yedekte toplandığı iddia ediliyor.