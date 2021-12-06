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Dünya
HUrriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 16:26 | 

İşgal iddiası doğru mu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı...

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim adım adım tırmanırken ABD istihbaratının gizli raporu ortaya çıkmış ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddia edilmişti. Bugün bölgeden gelen son görüntüler ise ABD raporunu doğrular nitelikte...

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Avrupa'nın doğu sınırındaki gerilim, Putin'in 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana devam ediyor. Moskova'nın bölgeden yeniden güç toplaması ve askeri yığınak yapmasından sonra benzer senaryonun Ukrayna ile yaşanacağı iddiaları gündemden düşmüyor.
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ABD ve Ukrayna geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın yaptığı askeri yığınaktan bahsedip, Rusya'nın kısa zaman içerisinde Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı iddia etmişti.
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Rusya ise iddiaları ısrarla reddetse de Devlet Başkanı Putin Ukrayna konusunun 'kırmızı çizgileri' olduğuna dikkat çekmişti. ABD Başkanı Biden ise 'Kimsenin kırmızı çizgisini kabul etmeyeceğim' diyerek restini çekmiş ve Ukrayna'ya destek mesajı vermişti.
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Her iki taraftan peş peşe açıklama gelmeye devam ederken bugün ortaya çıkan uydu görüntüleri bölgede yükselen tansiyona tuz biber olacağa benziyor.
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Yeni yayınlanan görüntüler, Rus birliklerinin Ukrayna sınırı yakınlarındaki devasa yeni kamplarını ortaya çıkardı .
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Uydu görüntüleri, Ukrayna sınırından 100 ila 150 mil uzaklıktaki Yelnya ve Pogonovo yakınlarında yedi tabur askeri barındıran en az üç kampı doğruluyor.
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İstihbarat kaynaklarının bölgeye geçtiğimiz ay içinde ulaştığını söylediği bir tabur Rus askeri, Rusya'nın Voronezh kenti yakınlarındaki Pogonovo'da kamp kurarken görüntülendi.
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Yeni gelen Rus birliklerinden oluşan ikinci bir tabur, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 mil uzaklıktaki Voronej yakınlarındaki Pogonovo'da kamp kurdu.
950 RUS TABURU SINIRDA, DİĞER 50 HIZLA TOPLANIYOR

50 RUS TABURU SINIRDA, DİĞER 50 HIZLA TOPLANIYOR

Görüntülerde her ne kadar 50 Rus taburunun olduğu görünse de diğer 50'nin de hızla yedekte toplandığı iddia ediliyor.
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ABD, Rusya'nın şu anda Ukrayna sınırında konuşlanmış 94.000 askerden oluşan 50 tabura sahip olduğunu ve 80 bin ila 100 bin arasında askeri de yedekte tuttuğunu iddia etti.
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Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde bölgeye 100.000 kadar asker taşımıştı. Analistler şu anda yapılan askeri yığınağın bunu bile gölgede bıraktığını söylüyor.
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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ocak ayı sonuna kadar geniş çaplı bir askeri harekat planladığını duyurmuştu.
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, saldırıya uğraması durumunda Ukrayna'ya desteği artırmak İngiliz birlikleri de dahil olmak üzere daha fazla NATO askerinin yakındaki görünür mevzilerde konuşlandırılması çağrısında bulundu.
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