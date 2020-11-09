İSG soruları ve cevapları yayınlandı - İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sonuçları için bekleyiş devam ederken ÖSYM'den soru-cevap duyurusu geldi. 7 Kasım'da gerçekleşen İSG sınavının soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. İSG sonuçları ise takvimle bildirildi. Yayınlanan takvime göre, İSG sonuçları aralık ayında erişime açılacak.