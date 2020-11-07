İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi... İSG soruları ve cevapları yayınlandı mı?
2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG) 7 Kasım 2020’de gerçekleşti. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları önümüzdeki ay erişime açılacak. Peki, İSG soruları ve cevapları yayınlandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. İSG'den geçer not alıp almayacaklarını merak eden adaylar, 7 Kasım'da girdikleri sınavda çıkan soruların ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi bekliyor.
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İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta duyurulacak. Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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İSG soruları ve cevapları için henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında İSG soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
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İSG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İSG sınavına katılım sağlayanlar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.