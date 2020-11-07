İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi... İSG soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. İSG'den geçer not alıp almayacaklarını merak eden adaylar, 7 Kasım'da girdikleri sınavda çıkan soruların ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi bekliyor.