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Gündem
Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 22:02 | 

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/2 sonuç tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenlediği, İSG 2. Dönem sınavının ardından sonuç araştırmaları hız kazandı. Bu yıl son kez düzenlenen sınava katlım sağlayan on binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihini öğrenmek istiyor. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (İSG) soru ve cevapları kısa sürede paylaşıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından gözler, ÖSYM tarafından yapılacak İSG sonuç duyurusuna çevrildi. İşte, ÖSYM'nin ilan ettiği İSG/2 sonuç tarihi...
2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2022'de duyurulacak.

3
Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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