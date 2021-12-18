İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/2 sonuç tarihi belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenlediği, İSG 2. Dönem sınavının ardından sonuç araştırmaları hız kazandı. Bu yıl son kez düzenlenen sınava katlım sağlayan on binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihini öğrenmek istiyor. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (İSG) soru ve cevapları kısa sürede paylaşıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından gözler, ÖSYM tarafından yapılacak İSG sonuç duyurusuna çevrildi. İşte, ÖSYM'nin ilan ettiği İSG/2 sonuç tarihi...