İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/2 sonuç tarihi belli oldu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (İSG) soru ve cevapları kısa sürede paylaşıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından gözler, ÖSYM tarafından yapılacak İSG sonuç duyurusuna çevrildi. İşte, ÖSYM'nin ilan ettiği İSG/2 sonuç tarihi...