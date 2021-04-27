İSG sınavı ertelendi mi, ne zaman? Gözler 2021 ÖSYM sınav takviminde

İSG sınavı 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Sınav, kılavuz içerisinde belirtilen illerde mayıs ayında düzenlenecek. Peki, İSG sınavı ertelendi mi? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi
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İSG sınavı 2021 yılında 9 Mayıs tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Tam kapanmanın uygulanacağının açıklanmasının ardından İSG’nin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen soru yanıt buldu.
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İSG 2021 yılında 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak. Sınavın erteleneceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde ÖSYM sınavlarına gireceklerin kısıtlamadan muaf tutulacağı duyuruldu.
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçileri, sınav görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.