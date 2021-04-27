İSG sınavı ertelendi mi, ne zaman? Gözler 2021 ÖSYM sınav takviminde

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAKLAR ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçileri, sınav görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.



ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.