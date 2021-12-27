İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama
İSG sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 12 Aralık tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başlamışlardı. 27 Aralık itibari ile İSG sınav sonuçları açıklandı. İşte İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı
İSG sınav sonuçları açıklandı. İSG 2021 yılında 12 Aralık tarihinde düzenlendi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.
İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
İSG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
İSG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ