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Gündem
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 14:14 | 

İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2021 İSG sonuç takvimi

Geçtiğimiz haftalarda yapılan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (İSG) soru ve cevapları kısa sürede paylaşıldı. Sınav sürecinin sona ermesi ardından gözler, ÖSYM tarafından yapılacak İSG sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

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12 Aralık tarihinde 2021'in son İSG sınavı düzenlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenlediği, İSG 2. Dönem sınavının ardından sonuç araştırmaları hız kazandı. İşte, ÖSYM takvimine göre İSG sonuç tarihi...
2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 6 Ocak 2022'de duyurulacak.

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Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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