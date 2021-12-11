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HaberlerGündem HaberleriİSG/2 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İSG sınav saati ve süresi hakkında bilgiler
GeriGündem İSG/2 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İSG sınav saati ve süresi hakkında bilgiler
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Haber Giriş: 11 Aralık 2021 - 12:02 | 

İSG/2 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İSG sınav saati ve süresi hakkında bilgiler

Yılın ikinci İSG sınavının gerçekleşmesine kısa bir süre kala gözler sınav saatine çevrildi. ÖSYM yayınladığı kılavuzla İSG/2'nin uygulanmasına yönelik detayları paylaşmıştı. Peki, İSG/2 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte İSG sınav saati ve süresi hakkında bilgiler...

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1
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 12 Aralık Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınavda 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak
2
İSG'den yapılan açıklamada "Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınavbinalarına alınmayacaklardır. " denildi.
3SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;

anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb.yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
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