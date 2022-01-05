İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Gelen yüzde 25'lik zam maaşa ne kadar zam olarak yansıyacak? İşte tablo ve hesaplama
Açıklanan enflasyona göre, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2022’nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak. Ocak ayından itibaren 2.500 liradan düşük emekli aylığı kalmayacak. 14 milyona yakın emeklinin beklediği Zam oranı belli oldu. Ocak ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı alacak. Yeni zamlardan dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Bugünden itibaren tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve ocak ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız. Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ile başlıyoruz.
Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Noyan Doğan yapılan zammın ardından işçi ve bağ-kur emeklisinin tüm maaş detaylarını tablo ile açıkladı... İşte gelen zam oranı ve maaşlara yansıyacak bedel
TÜİK, 2021 haziran-aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2022’nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 TL
Buna göre 2022’nin ocak ayından itibaren 2.500 liradan düşük Emekli aylığı kalmayacak. Yeni düzenleme ile de 2022’deki yüzde 25.47’lik zamla birlikte emekli maaşı 2.500 liranın alında olan emeklilerin maaşları 2.500 liraya çıkarılmış olacak.