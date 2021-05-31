İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağında son tarih bilgisi!
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması uzatıldı. Bu süreç içinde işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor. Ancak işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda çalışana ‘Nakdi Ücret Desteği’ veriliyor. Bu destek günlük 47 liradan 50 liraya çıktı. Buna göre aylık bin 500 TL nakdi ücret desteği verilecek. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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İşten çıkarma yasağının biteceği tarih ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan fesih yasağı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararla, işten çıkarma yasağının uzatıldığını bildirdi. Pandemi döneminde çalışanların haklarını korumaya yönelik hayata geçirilen işten çıkarma yasağının 17 Mayıs tarihinde sona ermesi bekleniyordu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SÜRE UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.
İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.
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17 MAYIS'TA BİTECEKTİ
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,