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İşbaşı eğitim programı nedir? İşbaşı eğitim programı şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

#İşbaşı Eğitim#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

İşbaşı eğitim programı nedir sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan kabinede ekonomiye yönelik önemli konular ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ve yükselen fiyatlar karşısında vatandaşa desteklerinin süreceğini belirterek, işbaşı eğitim kapsamında 3 veya 6 ay prim desteğinin bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Peki, işbaşı eğitim programı şartları neler? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.

1/4İşbaşı eğitim programı nedir İşbaşı eğitim programı şartları neler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. İç ve dış siyaset, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ekonomik önlemlerin ele alındığı Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar alındı. Ek istihdama destek sağlanması yönünde atılan en önemli adımı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitimi kapsamında 3 veya 6 ay işçilerin sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığının karşılayacağını söyledi.

2/4İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum."

3/4İşbaşı eğitim programı nedir İşbaşı eğitim programı şartları neler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ayrıca işbaşı eğitim programı şöyle tanımlanıyor; Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.

4/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR

2b arazi satışlarıyla ilgili başvuru ve ödeme sürecini de 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.

Çiftçilerimizi ecrimizi bedelinin 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz taşınmazlar için başvuru sürecini kaldırıyoruz. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yıllık süreyi bitirenler de satın alabilecektir.

Kurulu enerji gücünde, 100 bin megavat sınırını geçtiğimizi milletimizle paylaşıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz önümüzdeki yıl kullanıma sunacağımız doğalgaz çalışmasıdır. Görüldüğü gibi biz enerjiden, gıdaya her alanda bugünkü sorunların ötesinde geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduksak, bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini aynı şekilde biz kıracağız. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, enflasyonun üstesinden de biz geleceğiz.

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#İşbaşı Eğitim#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan