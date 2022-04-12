İşbaşı eğitim programı nedir? İşbaşı eğitim programı şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR

2b arazi satışlarıyla ilgili başvuru ve ödeme sürecini de 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.



Çiftçilerimizi ecrimizi bedelinin 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz taşınmazlar için başvuru sürecini kaldırıyoruz. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yıllık süreyi bitirenler de satın alabilecektir.



Kurulu enerji gücünde, 100 bin megavat sınırını geçtiğimizi milletimizle paylaşıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz önümüzdeki yıl kullanıma sunacağımız doğalgaz çalışmasıdır. Görüldüğü gibi biz enerjiden, gıdaya her alanda bugünkü sorunların ötesinde geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduksak, bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini aynı şekilde biz kıracağız. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak, enflasyonun üstesinden de biz geleceğiz.